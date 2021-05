São Paulo vence Rentistas e chega à oitava vitória consecutiva na temporada

O São Paulo chegou à oitava vitória consecutiva sob o comando do técnico Hernán Crespo nesta quinta-feira.

Recebendo o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, o Tricolor não teve problemas para confirmar seu favoritismo superando o adversário por 2 a 0, graças aos gols de Pablo, artilheiro da equipe em 2021, com quatro gols, e Reinaldo, de pênalti.

Com o resultado, o São Paulo foi a seis pontos e se manteve na liderança da chave. O Racing, que empatou com o Rentistas na estreia, venceu o Sporting Cristal também nesta quinta-feira, chegando a quatro tentos e figurando na segunda colocação.

Invicto na Libertadores, o Tricolor agora volta o foco para o Campeonato Paulista. No próximo domingo, Daniel Alves e companhia enfrentam o Corinthians, em Itaquera, tentando, enfim, quebrar o tabu de jamais ter vencido na casa alvinegra.

O jogo – O São Paulo não fez um bom primeiro tempo. Embora dominante, a equipe comandada por Hernán Crespo enfrentou dificuldades para reverter sua superioridade em gols. A primeira boa chance para o Tricolor aconteceu aos cinco minutos, mas em bola parada. Miranda completou de cabeça a cobrança de falta de Daniel Alves, mas mandou para fora. Depois aos 12, foi a vez de Bruno Alves arrancar desde a defesa e experimentar de fora da área, mas bateu em fraco, facilitando a vida do goleiro adversário.

Pouco tempo depois, o Rentistas por pouco não deu um gol de presente para o São Paulo. Luciano conseguiu interceptar o passe do goleiro Rossi, ficou com a bola, mas, ao tentar clarear a jogada, acabou batendo em cima do arqueiro rival, levando Pablo, que aparecia livre para receber e empurrar para o fundo das redes, furioso.

Em meio a cobranças de Crespo, os são-paulinos melhoraram na reta final do primeiro tempo. Aos 30 minutos, Luciano ficou com a sobra após cruzamento de Liziero e bateu da entrada da área, mas a bola desviou na defesa. Pouco depois, Benítez decidiu arriscar de longe, mandando rente ao travessão.

Mas, de tanto insistir, o Tricolor, enfim, abriu o placar. Aos 37, Daniel Alves tabelou com Luciano e deu passe sofisticado, deixando Pablo na cara do gol. Coube ao camisa 9 do São Paulo dominar, conduzir mais um pouco invadindo a área e bater na saída do goleiro para garantir a vantagem parcial aos donos da casa.

Logo aos seis minutos da etapa complementar a situação do Rentistas, que já estava ruim, ficou ainda pior. Acosta violentamente pisou no tornozelo de Daniel Alves e recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo obrigado a ir para o chuveiro mais cedo. Em vantagem numérica, o São Paulo passou a dominar ainda mais a partida e se distanciar do risco de sofrer o empate.

Cada vez mais presente no campo ofensivo, o Tricolor por pouco não ampliou aos 14 minutos com Benítez. Após Pablo finalizar de bicicleta, dentro da área, e ser travado pela defesa, o meia argentino ficou com a sobra, cortou para dentro e bateu colocado, buscando o ângulo, mas o goleiro Rossi se esticou todo para fazer grande defesa.

Mas, já na reta final da partida, sem nada a perder, o Rentistas de jogou para o ataque e ensaiou uma pressão em cima do São Paulo. Aos 30, os uruguaios bateram falta fechada, direto para o gol, obrigando Tiago Volpi a espalmar para o meio da área. A bola rebateu em Peraza e quase entrou no gol.

Só que quem acabou balançando as redes foi mesmo o São Paulo. Antes de o juiz apitar o fim da partida, Igor Gomes deu uma bicicleta dentro da área, e a bola acabou batendo no braço de García. Reinaldo foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando no ângulo, cruzado, para garantir mais uma vitória tricolor.

Fonte:Gazeta Esportiva

