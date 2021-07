Corinthians vence Chapecoense e chega à parte de cima da tabela no Brasileiro

O Corinthians conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Visitando a Chapecoense, na Arena Condá, pela décima rodada da competição, o time comandado por Sylvinho mais uma vez não apresentou um futebol vistoso, mas fez o suficiente para sair de campo com o triunfo por 1 a 0, graças ao gol de Jô.

Com o resultado, o Timão foi a 14 pontos e desbancou o Fluminense da décima colocação do Campeonato Brasileiro, passando a figurar na parte de cima da tabela. A Chapecoense, por sua vez, segue seu calvário no torneio, tendo de amargar a vice-lanterna.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília). Já a Chapecoense terá mais uma parada duríssima. O time visita o Flamengo, também no domingo, às 18h15, no Maracanã.

O jogo – O Corinthians teve o controle do jogo no primeiro tempo e criou a primeira boa oportunidade de gol aos dez minutos, quando Fabio Santos cruzou pela esquerda, Jô escorou para o meio da área e Vitinho chegou batendo de primeira, mas o goleiro João estava esperto para fazer a defesa.

Pouco depois foi a vez de Fabio Santos assustar. Jô novamente fez o papel de garçom, ajeitando para o lateral-esquerdo chegar finalizando, de chapa, buscando o canto, mas faltou pontaria, mandando para fora.

A Chapecoense só foi responder aos 19 minutos de jogo. Fabinho ficou com a sobra da disputa de bola e bateu da entrada da área. A defesa do Corinthians chegou a tempo de travar a finalização, mas a bola acabou encobrindo o goleiro Cássio e por pouco não parou no fundo das redes.

Apesar da ameaça dos donos da casa, o Corinthians continuou soberano no primeiro tempo. Aos 30, Mateus Vital aproveitou o cruzamento no segundo pau, dominou e bateu na saída do goleiro João Paulo, mas mandou por cima do gol. Antes do apito final, Gustavo Mosquito ainda teve mais uma chance de abrir o placar para o Timão, batendo cruzado, da entrada da área, mas a bola foi para fora.

A Chapecoense voltou para o segundo tempo mais ligada e não demorou para assustar Cássio. Logo no primeiro minuto, Felipe Santana desviou a cobrança de falta de Ravanelli, e a bola passou perto da meta alvinegra, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro já havia marcado impedimento na jogada. Depois, aos cinco, foi a vez de os donos da casa aproveitarem contra-ataque após vacilo de Fábio Santos. Fabinho arriscou de fora da área, obrigado o goleiro corintiano a fazer boa defesa.

Mas, depois de um início animador da Chapecoense, o Corinthians foi mais letal. Aos 14 minutos, Gustavo Mosquito fez boa jogada pela direita e cruzou por baixo. Gabriel tentou dominar a bola, dentro da área, mas foi Jô quem ficou com ela, fazendo o giro já finalizando para abrir o placar para o Timão na Arena Condá.

Tendo de correr atrás do prejuízo, a Chapecoense por pouco não empatou com um golaço aos 24 minutos. Perotti recebeu cruzamento rasteiro de Ezequiel pela direita e completou de letra. A bola cruzou a pequena área, mas não entrou. O Corinthians, por sua vez, respondeu com Gustavo Mosquito quatro minutos depois. O atacante dominou já tirando da marcação e saiu cara a cara com João Paulo, que conseguiu fechar o ângulo do adversário para fazer excelente defesa.

Nos minutos finais, a Chapecoense passou a frequentar mais o campo de ataque, pressionando o Corinthians em busca do empate, mas a equipe visitante se manteve firme na defesa, com direito à boa defesa de Cássio em chute de Foguinho da entrada da área, já nos acréscimos, para garantir a importante vitória no Campeonato Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

