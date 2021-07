Traficante suspeito de integrar quadrilha de assaltantes é preso em flagrante com drogas e munições

Drogas e munições apreendidas foram encaminhadas para a delegacia (Foto:Reprodução)

Glauberth Mendes da Silva, de 26 anos, estava com os entorpecentes e balas de calibre 32 em sua mochila, quando foi abordado por policiais, em Canaã dos Carajás

Glauberth Mendes da Silva, de 26 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (8), na localidade Vila Serra Dourada, localizada na zona rural do município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Na posse do acusado, a polícia apreendeu crack, cocaína e maconha, além de munições, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. As informações são do portal Zé Dudu.

Uma guarnição do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM) recebeu denúncias de que uma quadrilha de bandidos estaria traficando drogas e cometendo roubos em Canaã dos Carajás para, em seguida, se esconder na vila. De posse das informações, os policiais foram até o local para realizar as diligências.

Por volta das 10h30, Glauberth Mendes da Silva foi parado quando se deslocava em uma motocicleta, modelo Honda CG 160 Fan, de cor prata. Após revistas, os policiais encontraram, na mochila do acusado, 135 gramas de cocaína, 90 gramas de maconha e 90 gramas de crack. Também foram achadas quatro munições de calibre 32, um celular e R$ 46 reais em dinheiro.

Questionado sobre a origem dos entorpecentes, o acusado teria confirmado que pertenciam a ele, mas, quanto aos demais integrantes do bando, disse que não estavam mais na Vila Serra Dourada, mas sim em Parauapebas, e não soube informar o endereço. Glauberth foi preso e encaminhado para a delegacia do município.

