Corinthians vence com dois gols de Luan e mantém esperança viva na Copa Sul-Americana

(Foto:Reprodução) – O Corinthians aproveitou a fragilidade do Huancayo e venceu os peruanos, no Estádio Nacional de Lima, na noite dessa quinta-feira, por 3 a 0.

O grande destaque do jogo, mais uma vez, foi Luan, que marcou duas vezes. Cauê, em sua primeira experiência fora do Brasil como titular, também foi às redes.

O resultado levou o Timão aos 4 pontos no Grupo E da Copa Sul-Americana. O problema é que o Peñarol, também nessa quinta, fez 3 a 0 em cima do River Plate-PAR e chegou aos 9 pontos. Os paraguaios, com os mesmos 4 pontos do Corinthians, ficam na terceira posição, enquanto o Huancayo é o lanterna, ainda zerado.

Vagner Mancini optou por repetir a escalação corintiana que iniciou o clássico com o São Paulo, no último domingo. Apesar de não dar show e encontrar muita dificuldade na transição, as coisas ficaram mais fáceis para os brasileiros com o gol de Luan logo no início do jogo, aproveitando sobra de bola parada, dentro da área.

Antes do intervalo, Otero lançou Piton e o lateral cruzou rasteiro para Cauê apenas completar para o gol e ampliar. Na etapa final, Luan marcou um golaço, em chute no ângulo, depois de boa trocar de passes da equipe.

Ainda teve gol anulado de Jô, pênalti não marcado em João Victor e alguns boas defesas do goleiro peruano, mas o Corinthians, muito superior, apertou menos do que poderia, sem muita explicação.

Agora, o Corinthians vai ao Uruguai enfrentar o líder Peñarol, na próxima quinta-feira. Como apenas o primeiro colocado avançará às oitavas de final, o jogo será uma verdadeira decisão para os corintianos. No mesmo dia, o Huancayo vai visitar o River no Paraguai.

Antes da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai encarar as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Inter de Limeira, na Neo Química Arena. O jogo único (empate leva aos pênaltis) ainda não teve data e horário confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

