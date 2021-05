Grêmio define no primeiro tempo, atropela Aragua e segue 100% na Sul-Americana

(Foto:Reprodução) – O Grêmio manteve o 100% de aproveitamento na Sul-Americana com um grande resultado. Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo H, a equipe atropelou o Aragua-VEN e venceu pelo placar de 8 a 0, na Arena.

Com o triunfo, o time segue na primeira posição da chave e chega a nove pontos, ficando com uma boa vantagem para se classificar à próxima fase.

O Tricolor definiu a partida logo no primeiro tempo. Aos dois minutos, Luiz Fernando aproveitou uma falha da defesa e mandou para as redes. Depois, aos 17, o atacante pegou a sobra de uma cabeçada de Diego Souza para finalizar e anotar seu segundo tento na partida.

Na sequência, os donos da casa marcaram quatro gols em seguida e transformaram a vitória em goleada antes dos 25 minutos. Aos 20, Luiz Fernando sofreu pênalti, Diego Souza converteu e marcou o terceiro. Depois, Ferreira balançou as redes aos 21 e aos 23 e deixou o time gaúcho com cinco gols de vantagem. Aos 27 minutos, Arquímedes Hernández tentou cortar cruzamento na área, mas mandou para o próprio gol e anotou o sexto do Tricolor.

No segundo tempo, o Aragua tentou diminuir e chegou a marcar aos nove minutos, com García, mas o jogador estava impedido e o tento foi anulado. Com isso, o Grêmio começou a administrar o resultado favorável e criou mais algumas oportunidades para marcar.

Aos 18, o time voltou a balançar as redes novamente de pênalti, quando Rafinha foi derrubado com falta na área. Maicon foi para a bola, bateu no canto esquerdo e marcou o sétimo. Depois, aos 31, Churín deixou o seu na partida, anotou o oitavo e deu números finais ao passeio do Tricolor.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

