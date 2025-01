Corinthians vence o Grêmio e enfrenta o São Paulo na final da Copinha 2025

O Timão garantiu a vaga para enfrentar o São Paulo na decisão após vencer o Grêmio. (Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Os times paulistas decidem o título no próximo dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

A final da Copinha 2025 será realizada neste sábado, 25 de janeiro, às 10h (horário de Brasília), em São Paulo. O confronto entre São Paulo e Corinthians acontecerá no Mercado Livre Arena Pacaembu, que volta a receber a decisão do torneio após cinco anos.As equipes garantiram vaga na final após vencerem seus jogos na semifinal. Na última terça-feira (21), o São Paulo superou o Criciúma por 2 a 1 no Estádio Municipal de Araraquara. Já o Corinthians derrotou o Grêmio por 1 a 0 na Arena Barueri.

Para viabilizar o evento, a Prefeitura de São Paulo concedeu um alvará temporário de funcionamento ao Pacaembu, mesmo sem a emissão do “termo de aceite”, documento que formaliza a conclusão da obra.

O estádio volta a ser palco da decisão da Copinha após cinco anos, período em que a final foi realizada em outros três locais: Canindé, Allianz Parque e Neo Química Arena. No sábado, o Pacaembu receberá 20 mil torcedores, com a presença de torcida única.

Final da Copinha 2025

Data: 25/01/2025

Horário: 10h

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/09:35:48

