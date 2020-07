Coronavírus: prostitutas voltam ao trabalho, mas sem beijos

(Foto:Reprodução)- Após perderam a principal fonte de renda por três meses e meio devido à pandemia da Covid-19, as profissionais do sexo holandesas voltaram ao trabalho e começaram a receber clientes na última quarta-feira (1º) depois que o governo antecipou a data de abertura para esse dia em Amsterdã, na Holanda.

A condição para a retomada, entretanto, é que as dançarinas e prostitutas exóticas evitem beijos e posições sexuais que exijam respiração intensa.

A volta das atividades das profissionais traz vida ao distrito “Red Light” (Luz vermelha) de Amsterdã, conhecido por concentrar lojas de presentes eróticos e prostitutas, além de locais para assistir shows de sexo, que ficou abandonado durante a pandemia.

Autor: Com informações do Extra/sexta-feira, 03/07/2020, 22:46

