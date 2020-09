Incêndio em propriedade mata 21 animais carbonizados em Poxoréu (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Equipes de socorro de Primavera do Leste ajudaram os produtores e sitiantes no controle das chamas.

O Corpo de Bombeiros de Rondonópolis foi acionado, mas não compareceu no local porque as equipes estavam mobilizadas em outros incêndios.

