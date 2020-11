Justiça Eleitoral pede ao TSE adiamento das eleições em Macapá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Convém destacar que no próximo domingo, várias manifestações estão sendo convocadas para demonstração de desagrado em frente aos locais de votação, o que colocaria em risco os eleitores da capital”, alertou o TRE. O adiamento está sendo analisado pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

O pedido de adiamento vale somente para Macapá. No restante do estado, o TRE pediu que a votação seja mantida porque há aparato policiais para garantir a segurança da votação.

Leia mais: Amapá: Laudo descarta que incêndio que gerou apagão tenha sido causado por raioO fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 21h de terça-feira (3). De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um transformador pegou fogo e foi totalmente destruído. Aos poucos, energia está sendo restabelecida, mas em forma de rodízio de seis em seis horas.

