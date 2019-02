Corpo achado em geladeira pode ser de estudante sumida há 18 anos

Uma estudante tinha 23 anos quando desapareceu, há aproximadamente 18 anos. Após quase duas décadas de buscas, o crime parece ter sido solucionado neste domingo (17), quando a polícia encontrou um corpo dentro de um congelador na casa da irmã da vítima. O caso ocorreu no ano 2000, na Croácia.

Jasmina Dominic nasceu em Mala Subotica, localidade do norte do país europeu, mas estudava em Zagreb nessa época. A família denunciou o desaparecimento à Polícia cinco anos depois, de acordo como jornal Vecernji List. Neste sábado (16), à noite, uma mulher de 45 anos foi detida em Mala Subotica no âmbito da investigação sobre o desaparecimento.

“Estamos supondo que o corpo encontrado no congelador seja o de uma jovem nascida em 1977 e cujo desaparecimento foi assinalado em 16 de agosto de 2005”, explicou o porta-voz. A polícia trabalha com a suspeita de assassinato, e uma necropsia será realizada para serem obtidas mais provas processuais.

O porta-voz não deu detalhes sobre a identidade da pessoa detida, no entanto, de acordo com a imprensa local, se trataria da irmã da vítima. Segundo o site de informação regional eMedjimurje, o corpo foi encontrado na casa onde morava a irmã da vítima com o marido e três crianças. O pai de Jasmina Dominic, falecido há alguns anos, declarou em 2011 à imprensa que sua filha lhe havia dito, em 2000, que iria trabalhar em um cruzeiro e que também planejava morar em Paris.

