Será visagem? Vídeo que mostra mulher desaparecendo em noite chuvosa intriga moradores

Apopulação da cidade de Iguatu, no sul do Ceará, está assustada com um vídeo que anda circulando pela cidade. Nas imagens, uma mulher, ‘desaparece’ enquanto caminha pela avenida da cidade. O caso foi registrado na noite do último sábado (27).

No vídeo, é possível ver que a mulher chega a passar pela frente de um veículo antes de cruzar a via, mas some completamente no vídeo. Diante do mistério, moradores da cidade começaram a especular o que poderia ter acontecido. Como chovia forte no momento, as imagens estão bem embaçadas. Assista:

Para algumas pessoas, o vídeo é apenas uma montagem enquanto para outras é uma falha de gravação, já que abaixo da imagem é possível ver que a tela aparece mais opaca. Para outros, no entanto, a mulher é um fantasma que estava vagando pelo local.

Até o momento a mulher não foi identificada e a população segue tentando encontrar uma resposta para o vídeo sinistro. E você, o que achas que pode ter acontecido?

