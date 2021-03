TIM Live Tech Store oferece produtos que automatizam as casas e melhoram a experiência WiFi dos clientes

A loja oferece descontos especiais para clientes TIM Live em equipamentos que aumentam a cobertura da rede WiFi e trazem inovação para dentro de casa;

As compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros.

Os clientes TIM Live terão uma experiência ainda melhor com a banda larga e poderão transformar suas casas em “smart home”. A TIM Tech Store – e-commerce que já contava com produtos tecnológicos para usuários do segmento pós-pago da TIM – agora traz descontos exclusivos para clientes TIM Live, a Ultra banda larga fixa da TIM, permitindo a automatização de diversas frentes dentro de casa, tornando o dia a dia mais prático e eficiente.

“Com a Tech Store, levamos para o cliente TIM Live opções para uma casa mais conectada com descontos exclusivos. Estão disponíveis equipamentos que possibilitam aumentar a cobertura e experiência do WiFi, soluções para a segurança da família como vídeo monitoramento e também tornar uma TV normal em SmartTV por exemplo. Estes equipamentos permitem que nossos clientes tirem ainda mais proveito da internet de ultravelocidade que oferecemos”, afirma Denis Ferreira, diretor de Soluções

Residenciais da TIM Brasil.

As ofertas incluem, além de equipamentos para aprimorar a navegação em qualquer ambiente da casa, dispositivos inteligentes que se integram à rede de Wi-Fi da TIM Live, permitindo, por exemplo, controlar smart TVs, acender ou apagar lâmpadas e monitorar movimentação à distância. Entre os produtos com desconto estão roteadores tradicionais e Mesh, repetidores de sinal, câmeras panorâmicas, lâmpadas e tomadas inteligentes, além de aparelhos Google, como o Chromecast, que transforma a televisão em uma smart TV, e a Nest Mini, alto-falante que conecta demais aparelhos por voz.

Alguns dos equipamentos com desconto especial são o Adaptador USB Wireless N 300MBPS TL-WN821N TP-LINK (R$89,90), o Repetidor WI-FI AC750 RE200 TP-LINK (R$204,90) e o roteador Wi-Fi Mesh Deco M5 (3-Pack), da TP Link, que sai por R$ 1.369. Tudo pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. O acesso é realizado através do link bit.ly/TechStoreCasaConectada. Basta selecionar a opção “TIM LIVE (CPF)” e digitar os 6 primeiros dígitos do documento do assinante.

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 13 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

