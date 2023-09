Corpo de adolescente de 17 anos encontrado boiando nas aguas do rio xingu, em Altamira

ADOLESCENTE DE 17 ANOS E ENCONTRADA MORTA BOIANDO NAS ÁGUAS DO RIO XINGU NA PRAIA ARTIFICIAL DA ORLA DA CIDADE.

Era por volta das 06h50 da manhã desta sexta-feira, 8 de setembro de 2023, quando o corpo da adolescente “Juliana Carvalho de Souza” de 17 Anos, foi encontrado por populares que passavam pela margem da praia artificial da orla da cidade e avistaram o corpo boiando nas águas do rio Xingu.

O Corpo de Bombeiros de Altamira foi acionado para fazer a retirada do corpo da jovem de dentro da água, os militares acredita que a jovem poderia ter saído de uma festa e após ter ido à praia se afogou no momento que teria pulado na água rio Xingu para tomar banho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não apresentava lesões pelo corpo. As margens da praia foram encontrados os pertences da vítima, um Sapato, uma pulseira, um cordão e uma calcinha. A jovem foi encontrada apenas com uma blusa sem a parte de baixo de suas roupas.

A Polícia Civil e Científica forma acionada para a realização dos procedimentos cabíveis e remoção do corpo da jovem que foi encaminhada para o instituto médico Legal para a realização de exames de necropsia. Somente o resultado do exame irá apontar as causas da morte da jovem.

Familiares da jovem estiveram durante a tarde no IML para fazer o conhecimento do corpo, em seguida foram te a Delegacia de Polícia Civil para realizar o registro do Boletim de ocorrência.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações do corpo de bombeiros de Altamira).

Fonte:Carlos Calaça/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2023/6:49:08

