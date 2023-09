Vai faltar luz em Novo Progresso e outras 17 cidades que recebem manutenção preventiva na rede de energia, no PA; Veja datas, locais e horários

Manutenção preventiva na rede de distribuição de energia. — Foto: Equatorial Pará / Divulgação

Em Novo Progresso o desligamento será na terça-feira, 12 de setembro na zona urbana, veja abaixo dias e horarios.

Serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

No período de 9 a 15 de setembro, vários municípios do Pará vão passar por ações de manutenção preventiva na rede de energia. Será necessário realizar um desligamento programado, mas os clientes serão avisados com antecedência.

A manutenção busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. As cidades onde o serviço vai ocorrer são:

Na regional Norte: Belém;

Na regional Oeste: Santarém, Juruti e Novo Progresso;

Regional Sul: Pau D’arco, Eldorado dos Carajás, Redenção, Jacundá e Parauapebas;

Regional Nordeste: Castanhal, Cametá, Santa Maria do Pará, Marapanim, Irituia, Capanema e São Miguel do Guamá;

Regional Centro: Altamira e Medicilândia.

Segundo a concessionária, a manutenção deve envolver substituições de postes e de componentes da rede; podas de galhos de árvores que ficam próximos à rede elétrica; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros.

Para a segurança de todos, ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 9 a 15 de setembro:

Santarém

Bairro: Aldeia

Data: sábado, 9

Horário: das 14h05 às 17h05

1. Travessa Frei Ambrósio, entre avenida Tapajós e rua 24 de Outubro.

2. Avenida Tapajós, entre travessa Frei Ambrósio e rua Santa Cruz.

Castanhal

Bairro: Nova Estrela

Data: sábado, 9

Horário: das 9h às 13h

1. Rodovia Trans Castanhal, entre alameda Osasco e rua Kazuma Oyama.

2. Travessa Severino Pedro, entre as alamedas Osasco e Ozimo Morais.

3. Travessa Antonio Rocha, entre alameda Santa Clara e rua Kazuma Oyama.

4. Travessas Severino Edro, Manoel Clovis, Nair Souza e Dino Souza, todas Entre alameda Ozimo Morais e rua Kazuma Oyama.

5. Alamedas Ozimo Morais e Santa Clara, entre Rodovia Trans Castanhal e travessa Antônio Rocha.

Capanema

Bairro: Igrejinha

Data: sábado, 9

Horário: das 8h30 às 11h30

1. Avenida Barão do Rio Branco, entre as travessas Pedro Teixeira e do Lago.

2. Rua Euclides Cumarú, entre avenida Barão do Rio Branco e travessa Pedro Teixeira.

Belém

Bairro: Campina

Data: domingo, 10

Horário: das 8h35 às 14h35

1. Rua Osvaldo Cruz, entre avenida Presidente Vargas e avenida Assis de Vasconcelos.

2. Travessa Frei Gil de Vila Nova, entre rua Osvaldo Cruz e travessa Ó De Almeida.

3. Rua Aristides Lobo, entre travessa Frei Gil de Vila Nova e avenida Presidente Vargas.

Belém

Ilha do Combú

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 10h às 10h30

1. Ilhas do Murucutum e do Combú.

2. Ilha Grande, rio Guajará Mirí e rio Guamá-Bijogó.

Santa Maria do Pará

Bairro: Estrela

Data: terça-feira, 12

Horário: das 9h às 12h30

1. Rua da Estrela, entre avenida Santa Maria e rua Padre Antonio Bessa.

2. Ruas Cesariano Doce, Manoel Ferreira Filho, Padre Viana E Padre Antonio Bessa, Entre rua da Estrela e rua Vicente Fernandes.

Juruti

Bairro: Santa Rita

Data: terça-feira, 12

Horário: das 9h às 11h

1. Ruas Vereador José de Souza e Arnaldo Batista, entre avenida Lauro Sodré e rua Padre João Braz.

2. Travessas Presidente Getúlio Vargas e Major Pinto e Silva, entre as ruas Oswaldo Meireles e Aluirson da Fonseca.

São Miguel do Guamá

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 12

Horário: das 9h30 às 15h

1. Avenida Américo Lopes, entre travessa Leopoldo Teixeira e rua Capitão Dutra.

2. Toda a praça Justo Chermont, na travessa Leopoldo Teixeira.

3. Rua Padre Satírio, entre travessa Leopoldo Teixeira e rua Antônio Pimentel.

4. Travessa Leopoldo Teixeira, entre avenida Américo Lopes e travessa Padre Satírio.

5. Avenida Lauro Sodré, entre as travessas Padre Satírio e Inácio Neto.

6. Rua Conselheiro João Alfredo, entre as travessas Porfírio Lima e Cantídio Nunes.

7. Travessa Inácio Neto, entre avenida Lauro Sodré e rua Conselheiro João Alfredo.

Cametá

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 12

Horário: das 10h às 13h

1. Travessa São Bendito dos Inocentes, entre as ruas Mururé e Romeu dos Santos.

2. Travessa Santa Maria, entre as ruas Mururé e Ney Nelson De Parijós.

3. Travessa São Benedito, entre as ruas Flor Do Campo e Margarida.

4. Rua Margarida, entre travessa São Benedito dos Inocentes e avenida Angelim.

5. Rua Flor do Campo, entre travessa São Benedito dos Inocentes e avenida Jatobá.

6. Rua Dom Romualdo Coelho, entre as travessas São Benedito dos Inocentes e São João.

7. Travessa Sororoca, entre as travessas São Benedito dos Inocentes e Fernando Canarinho.

Novo Progresso

Zona urbana

Data: terça-feira, 12

Horário: das 11h às 12h

1. Avenida dos Prazeres, entre as avenidas Pará e Jamanxim.

2. Rua Tupí, entre rua Santana e avenida Jamanxim.

3. Ruas 7 de Setembro e Guaraní, entre avenida São Domingos e rua das Palmeiras.

4. Rua das Acácias, entre as ruas das Palmeiras e Medianeira.

5. Avenida Brasil (os dois lados), entre as ruas das Palmeiras e Dagostinho.

6. Rua Medianeira, entre rua das Acácias e avenida dos Prazeres.

7. Rua Ijuí, entre rua Guaraní e avenida dos Prazeres.

8. Avenida Pará e rua das Palmeiras E Santa Ana, entre as avenidas Brasil e dos Prazeres.

9. Travessa Nossa Senhora Aparecida, entre rua Tupí e avenida dos Prazeres.

10. Rua Juscelino Kubitscheck, entre avenida Brasil E Rua Tupí.

11. Rua Irirí entre Avenida dos Prazeres e rua Santiago.

12. Rua Tapajós, entre as ruas 7 de Setembro e Santiago.

13. Rua Belém, da Avenida dos Prazeres até o Final.

14. Avenida São Domingos, entre avenida Brasil e rua 7 de Setembro.

15. Toda a rua Mônica Sagatto, na Avenida Brasil.

16. Rua Dagostinho, entre avenida Brasil e rua Erondi Cassol.

Cametá

Bairro: Novo

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 8h30 às 14h

1. Ruas Valda Valente e Gonçalo Jorge, entre travessa Joaquim até o final.

2. Travessa Bráulio Mendonça, entre as ruas 24 de dezembro e Mário Martins.

Medicilândia

Bairro: Centro

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 11h55 às 14h55

1. Ruas: Wc’, Wa’, entre avenida dos Imigrantes e rua Wd’.

2. Avenida dos Imigrantes, entre rua Vicinal km 90 Norte até o final.

Marapanim

Bairro Marudá

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 9h às 13h

1. Avenida Celso Mesquita, entre avenida Souza Irmãos e travessa Mauá.

2. Ruas Horácio de Moraes e Marinunes Souza, entre rua Nova York e travessa Mauá.

3. Travessas José Bonifácio, 7 de Setembro, do Pescador, 15 de Agosto, Liberdade e Alcântara, entre rua Horácio de Moraes e rua Nossa Senhora das Graças.

4. Ruas Progresso e Jarbas Passarinho, entre avenida Celso Mesquita e avenida Souza Irmãos.

5. Ruas Cônego Calado, Marudá e Crispim, entre travessa José Bonifácio e travessa Mauá.

6. Passagens: Dionísio Ferreira, Margarida, São Jorge e Vila Nova.

Marapanim

Bairro Marudá

Data: quinta-feira, 14

Horário: das 9h05 às 13h05

1. Avenidas Atlântica e Beira Mar, entre avenida Celso Mesquita e rua Osvaldo Cruz.

2. Avenida Central, entre travessa 15 de agosto e avenida Atlântica.

3. Avenida Celso Mesquita, entre travessa Mauá e avenida Beira Mar.

4. Ruas Osvaldo Cruz e rui Barbosa, entre travessa 15 de Agosto e avenida Atlântica.

5. Travessas Mauá, Alcântara, Liberdade 15 de Agosto, entre avenida Central e rua Osvaldo Cruz.

6. Passagens Vitalino, Dom Bosco, Margarida, Mario Brito E Patinho.

Jacundá

Bairro: Eletronorte

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 14h05 às 17h15

1. Rua 15 de Novembro, entre as Ruas Goiás e Amazonas.

2. Ruas Curió e Amazonas, entre as ruas Benedito Leite E São Paulo.

3. Ruas Pará e Jacundá, entre as ruas Benedito Leite e 15 de Novembro.

4. Rua São Paulo entre as ruas Curió e Pará.

Altamira

Bairro: Jardim Independente 1

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 11h55 às 17h

1. Rua Acesso Quatro, entre passagens 8 e 10.

2. Passagens 9, 10 e 11.

Pau D’arco

Zona rural

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 14h10 às 17h

1. Vilas Minuano, Guarantan e Marajoara.

2. Assentamento Magdalena Nicolina.

Eldorado dos Carajás

Zona urbana e rural

Data: quarta-feira, 13

Horário: das 8h30 às 12h20

1. Rodovia PA-150 e transversais, da rua da Estação até a estrada Acesso Novo Paraíso.

2. Estrada Acesso Novo Paraíso e transversais, da Rodovia PA-150 até o Km-15.

3. Rodovias: PA-Boca Do Cardoso, PA-Limão, ramal: da Rosa, Ruas: Castanheira, das Chácaras, Rio Vermelho, Simão Pedro e Vicinais: Castanheira, da Marlene, Limão, Pinheirinho, Quatro e Três Lagoas.

Eldorado dos Carajás

Zona rural

Data: sexta-feira, 15

Horário: das 9h às 13h

1. Vilas: Açaizal, Adelaide, Itaúba, Pau Ferrado, São João e Novo Paraiso.

Irituia

Zona rural

Data: quinta-feira, 14

Horário: das 9h às 13h

1. Vilas São José do Galho Grande, São João Batista do Jutaí, Sagrado Coração Da Floresta, Itabocal e São Francisco.

Redenção

Bairro: Setor Entroncamento

Data: quinta-feira, 14

Horário: das 9h40 às 13h40

1. Avenida Araguaia, entre as ruas Alameda do Mogno e C-Nove.

2. Rua Alameda do Mogno, entre as avenidas Triângulo e Araguaia.

3. Avenida Izidório Ferreira de Miranda, entre a rua Alameda do Mogno e rua Elis Regina.

4. Avenida Juscelino Kubitscheck, entre as ruas Madesul e Madecar.

5. Avenidas Cedro e Triângulo.

6 Ruas: “A”, A-Quinze, das Palmeiras, 19, Do Mogno, dos Sibipirunas, Graciliano Ramos, Henrique Timóteo, Ipê, Madecar e Madesul.

Redenção

Bairro: Parque dos Buritis

Data: quinta-feira, 14

Horário: das 14h às 16h35

1. Avenida Manoel Vicente Pereira, entre as ruas Otamiro Sidrão e Barão de Tefé.

2. Ruas Máximo Gonçalves, Otamiro Sidrão, Pedro Aires e Vicente Pereira.

Parauapebas

Bairro: da Paz

Data: quinta-feira, 14

Horário: das 9h10 às 15h

1. Rua Chico Mendes, entre as ruas Monteiro Lobato e São João Batista.

2. Ruas Paulo Afonso, Ângela Diniz e Clara Nunes, entre as ruas Castro Alves e Marabá.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2023/6:49:08

