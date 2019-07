Corpo de adolescente grávida é encontrado em matagal de Paragominas, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução)-Corpo de jovem de 17 anos grávida é encontrado em matagal de Paragominas

Victória Dagila Soares Alves, de 17 anos, estava com dois meses de gestação. Polícia investiga a motivação do crime

O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado em um matagal na última segunda-feira (29) no município de Paragominas, sudeste do Pará. A vítima, identificada como Victória Dagila Soares Alves, estava com dois meses de gravidez. O caso foi registrado na Delegacia Especializada no atendimento a Mulher (Deam) no município.

Segundo as investigações, Victória estava desaparecida desde o último sábado (27). Testemunhas afirmam que a jovem teria saído da casa da avó, no bairro Nagibão, na zona rural do município, e seguido para a casa a pé. No meio do caminho, a jovem recebeu um telefonema e nunca mais foi vista.

De acordo com a perícia, o corpo da jovem estava em estado avançado de decomposição e com marcas de violência na cabeça. A polícia segue investigando as causas do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo da vítima foi removido para Castanhal.

