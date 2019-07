Saiba como usar o instagram em seus estudos para o Enem

Plataforma contém diversos perfis de estudo(Foto:Reprodução Educa Brasil)



Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, todas as formas de estudar são válidas, desde que ajudem a fixar o conteúdo. Embora este seja o momento de foco, engana-se quem acredita que é preciso deixar todas as redes sociais e focar apenas nos livros. Hoje, o mundo está dinâmico e os jovens inovam também nas formas de aprender os conteúdos para mandar bem na prova. E até mesmo nas horas de distração é possível estar se preparando. Saiba mais sobre o uso do Instagram com esta finalidade:

Separe os perfis

Que tal criar uma conta separada só para os estudos?! Assim você pode filtrar as páginas e hashtags (#) que deseja acompanhar sem precisar ficar perdendo tempo e pulando aquilo que não é necessário no momento.

Siga Perfis de Educação

Desde os nossos melhores amigos até os artistas mais famosos do mundo, as marcas mais renomadas, as páginas de notícias e fofocas, todo mundo está no Instagram. E, com os perfis de educação, não é diferente.

#StudyGram e outras hashtags

Já ouviu falar em Studygram? O termo que une as palavras study (estudo em inglês) e Instagram foi criado para se referir aos perfis voltados para os estudos. Esses perfis, na maioria das vezes, são de estudantes que já passaram em algum vestibular e compartilham suas dicas com os que estão na fase de estudos.

Usando a #StudyGram é possível conferir milhões de postagens com diversos assuntos relacionados aos estudos.

Mapas Mentais

Estudar para uma prova com a complexidade do Enem não é fácil, são muitos conteúdos para aprender e, às vezes, é complicado memorizar tudo o que é necessário. Os mapas mentais estão fazendo o maior sucesso nos #StudyGrans e são uma ótima opção para auxiliar nesse momento.

A única certeza que os estudantes podem ter é que, se preparando, tudo pode se tornar mais “fácil”. Para quem sonha em cursar uma graduação vale lembrar que é possível contar com o apoio do Educa Mais Brasil. O programa oferece bolsas de estudo para cursinhos preparatórios para o Enem como até 50% de desconto e também para faculdades. São mais de 30 mil instituições parceiras espalhadas em todo o país. Não perca essa oportunidade, acesse o site do programa e confira.

