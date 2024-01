Corpo de Bombeiros contém chamas em secador de grãos em Matupá

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta quarta-feira, 24 de janeiro, por volta das 13h10min para atender uma ocorrência de incêndio em um secador de grãos, na estrada W50, no município de Matupá.

Os militares ao chegarem no local, encontraram os funcionários tentando apagar o fogo, onde de imediato já iniciaram a contenção das chamas, utilizando cerca de 20 mil litros de água.

Foi realizado o controle do fogo por resfriamento, após foi feito o rescaldo juntamente com a retirada dos grãos de soja que estavam no secador, foram aproximadamente 3h de combate as chamas. Ninguém ficou ferido.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/09:23:03

