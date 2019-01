Corpo de Bombeiros de Santarém registra 13 casos de incêndio em terrenos baldios no fim de semana

Um dos incêndios já havia sido controlado, mas a equipe do órgão foi acionada novamente no dia seguinte.

Em levantamento divulgado nesta segunda-feira (25), pelo 4º Grupamento do Bombeiro Militar de Santarém, oeste do Pará, somente no último final de semana o órgão atendeu 13 chamados de incêndios na área urbana, e região do Planalto e Eixo Forte. Apesar da ação ser crime, e o tempo seco típico desta época do ano, as queimadas continuam frequentes.

No sábado (23) foram oito fatos, e no domingo (24) foram mais cinco. Todos os casos foram consequência da mesma ação, segundo o 2º sargento do Corpo de Bombeiros Jânio Ériton. “Os incêndios foram em terrenos vazios ou de acumulo o lixo, onde o munícipe ateia fogo com o fim de se livrar do entulho” explica.

Dos 13 casos, um a equipe já havia apagado o fogo, mas foi acionado novamente no dia seguinte. Além de ameaçar o meio ambiente, as residências próximas as queimadas correm o risco de serem atingidas. “Em alguns dos casos, o Bombeiros chega ao local e se depara com os vizinhos tentando controlar as chamas com mangueiras e baldes de água. Várias vezes as casas estão a poucos metros da queimada”.

O sargento ressalta que as queimadas é um crime defendida no Código Ambiental do Município de Santarém, onde expõe que colocar fogo em lixo e em terreno baldio é crime, onde o autor pode ser multado entre R$ 21,50 a R$ 107,50.

Como proceder?

A orientação é que ao realizar a queimada de roça, o autor tenha conhecimento do controle. Já em caso de lixo, a melhor coisa a se fazer é despacha-lo por meio do serviço de coleta de lixo do município.

Em caso de descontrole das chamas, a instrução é ligar para o Núcleo Integrado de Operações (Niop), pelo número 190, informando a situação.

