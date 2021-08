Corpo de ex-prefeito de Trairão é achado às margens da BR-163

Ele estava desaparecido desde o dia 9 deste mês, e foi encontrado dentro da caminhonete dele(Foto:Reprodução / Site Giro Portal)

À direita, o ex-vice-prefeito de Trairão, Izael Torres, de 66 anos, cujo corpo foi encontrado dentro da caminhonete dele, cerca de 20 metros fora da pista (Reprodução / Site Giro Portal)

As informações preliminares apontam que o ex-vice-prefeito de Trairão, Izael Torres, de 66 anos, estava desaparecido desde o dia 9 de agosto. No final da tarde desta segunda-feira (23), o corpo dele foi encontrado dentro da caminhonete dele, uma Amarok Prata.

A hipótese é de que ele tenha sofrido um acidente no local. Imagens feitas por drone ajudaram a localizar o veículo, às margens da rodovia BR-163, na aultura do município de Trairão, que fica na região sudoeste do Pará.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local realizando a remoção do corpo.

Nas redes sociais o filho de Izael, Natanael Torres, informou que o pai sofreu um acidente, onde teria passado direto em uma curva, indo parar às margens da rodovia, 4 quilômetros da sede do município de Trairão.

Nesta segunda-feira (23), o prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco, chefou a divulgar a oferta de R$ 50 mil, para quem desse alguma informação sobre o paradeiro de Izael Torres, ex-vice-prefeito de Trairão.

A caminhonete foi encontrada cerca de 20 metros fora da pista, já nas margens da rodovia.

Há informações de que logo que Izael Torres desapareceu, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou buscas às margens das Rodovias BR-163 e BR-230 (Rodovia Transamazônica), no trecho entre o distrito de Caracol e a sede de Itaituba, percurso que Izael fazia quando sumiu, mas nenhum vestígio da passagem dele ou de acidente foi constatado.

A Polícia havia descartado a hipótese de que teria acontecido algum acidente na estrada com o ex-vice-prefeito, agora, a Polícia Civil informou que seguirá investigando a trajetória feita pelo ex-político para tentar esclarecer, de fato, o que aconteceu.

MANDATO NO SUDOESTE DO PARÁ

Izael Torres foi vice-prefeito entre 2009 e 2011 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), quando Danilo Miranda (MDB) era o prefeito de Trairão.

A BR-163 também conhecida como a Cuiabá-Santarém é uma rodovia de 3.579 km de extensão; ligando as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. Em outros trechos, ela também cruza os municípios de Oriximiná e Óbidos, no Pará.

