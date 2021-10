Justiça suspende decisão da Câmara e devolve mandato ao Prefeito de Oriximiná

Liminar foi proferida pelo Juiz Titular da Vara Única de Oriximiná, no Pará, Dr. Wallace Carneiro

Fotografo: Reprodução

William Fonseca volta ao cargo de Prefeito, após ser cassado pela Câmara no último dia 22 de outubro

Em decisão proferida no começo da tarde desta terça-feira, dia 26 de outubro, o Juiz Titular da Vara Única de Oriximiná, no Pará, Dr. Wallace Carneiro, proferiu sentença de tutela antecipada e suspendeu a decisão da Câmara Municipal de Oriximiná, que em sessão realizada na sexta-feira, dia 22, que cassou o mandato de William Fonseca do cargo de Prefeito do Município.

Em sua decisão, o Juiz Wallace Carneiro determinou a imediata reintegração de William Fonseca ao cargo de Prefeito de Oriximiná.

“Diante dos fatos e fundamentos acima, e uma vez presentes os requisitos já destacados, defiro a Liminar pleiteada e determino suspensão do Decreto Legislativo número 009/2021/CMO, publicado no dia 22 de outubro de 2021, que cassou o prefeito de Oriximiná e todos os efeitos do procedimento Político-Administrativo número 002/2021-CEP/CMO da Câmara Municipal de Oriximiná, por fim, a reintegração do Autor ao cargo de Chefe do Poder Executivo. Intime-se a Câmara Municipal de Oriximiná, na pessoa de seu Presidente, do inteiro teor da ´presente decisão”, disse o juiz Wallace Carneiro, em sua decisão.

Veja a decisão do Juiz Wallace Carneiro:



Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...