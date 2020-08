Corpo de homem desaparecido há 29 anos é achado em carro afundado

Caso foi registrado na Irlanda do Norte. Homem desapareceu em outubro de 1991 e desde então era procurado por parentes e familiares em Londonderry – (The Belfast Telegraph / Foto:Reprodução)

A polícia de Londonderry, na Irlanda do Norte , desvendou o mistério de um desaparecimento registrado no ano de 1991 após encontrar um carro submerso em um rio do condado. Apesar do carro ter sido recuperado no mês de julho, as informações sobre o assunto só foram divulgadas nesta semana.

Dentro do veículo, os investigadores encontraram os restos mortais de um homem, identificado como James Patterson, de 54 anos, que foi dado como desaparecido no mês de outubro de 1991.

Agora, os policiais instauraram uma investigação para entender como a morte do homem ocorreu. O carro foi periciado e novas diligências devem ser realizadas. “Esperamos que a investigação seja responsável por responder a perguntas dos familiares dele ao longo desses anos”, afirmou Derek McKinney, conselheiro do governo local.

Por:iG Último Segundo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...