Carro da PM fica submerso ao tentar ajudar moradores ilhados após temporal em MT

Foto: Divulgação | Polícia Militar fez um levantamento e constatou que as fortes chuvas provocaram alagamentos em diversos pontos e mobilizaram equipes de resgate para atender à população.

Uma viatura da Polícia Militar ficou submersa na água após os policiais tentarem ajudar os moradores que ficaram ilhados em Rio Branco, a 367 km de Cuiabá, nesta terça-feira (14). De acordo com a corporação, o veículo teve um problema na ignição e parou de funcionar durante o temporal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro parado no meio da via embaixo da água e um policial em cima do veículo (assista acima). Um trator que passava pelo local foi acionado para retirar a viatura da área alagada. Em seguida, o carro foi rebocado até a base do 2º Pelotão com o apoio de moradores e de uma caminhonete.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para prestar apoio ao município durante a tempestade devido a grande quantidade de pedidos de ajuda que foram solicitados em diversos pontos da cidade.

A polícia informou que, antes do carro submergir, foram prestados auxílios a vários moradores das áreas alagadas, incluindo ajuda para deixarem as residências em busca de locais seguros e controle do trânsito, evitando que motoristas entrassem em áreas de risco. No entanto, durante o trajeto para um dos locais que solicitou ajuda, a equipe ficou alagada na MT-170 e, nesse momento, o carro desligou e não voltou a funcionar.

A equipe fez um levantamento e constatou que as fortes chuvas provocaram alagamentos em diversos pontos e mobilizaram equipes de resgate para atender à população. Além disso, dezenas de residências foram inundadas, mas, até o momento, não há registro de vítimas, segundo a PM.

A polícia, em conjunto ao Corpo de Bombeiros, acompanha a situação no município

Situação de calamidade

Nesta terça, a Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência e calamidade pública após as chuvas que atingiram o município nesta semana. O decreto vale por 180 dias e autoriza ações emergenciais para atender a população.

O decreto autoriza ainda a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução, além da realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade.

Temporal

As fortes chuvas que atingem causaram alagamentos e enchentes nos municípios de Rio Branco e Salto do Céu, a 361 km e 383 km de Cuiabá respectivamente. Imagens aéreas registradas nesta terça-feira (14) mostram a força da água na região (veja vídeo acima).

Salto do Céu e Rio Branco são cidades próximas, separadas por uma distância de cerca de 10 km. Ao g1, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros de Cáceres, a 220 km de Cuiabá informaram que equipes estão em deslocamento para ajudar nas buscas e socorro de moradores.

Na sexta-feira (10), a Prefeitura de Rio Branco publicou uma nota em que informava o reforço de ações do Plano de Contingência para enfrentar possíveis enchentes provocadas pelas chuvas e pela oscilação do nível do Rio Acre e dos igarapés.

Cabeça d’água

Em Salto do Céu, moradores foram surpreendidos por uma cabeça d’água na cachoeira central da cidade. O fenômeno foi registrado nessa terça-feira (14)

A cabeça d’água é resultado da chuva em uma área específica do rio ou cachoeira, que faz com que o nível da água suba de forma repentina, reforçando a correnteza.

Também na terça (14), um ponte desmoronou sobre o Rio Branco, que transbordou com o volume da água, nesta terça-feira (14), em Salto do Céu. Vídeos registrados por moradores da região mostram o momento em que a força da água destrói o local.

