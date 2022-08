Produtor Rural morre após ser arremessado em acidente em Brasil Novo

Vítima capotou após perder o controle da caminhonete – ( – Foto: Reprodução)

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não tinha sinais vitais

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (21), no Ramal Trecho Seco, uma área que pertence à Brasil Novo, sudoeste do Pará. O condutor da caminhonete foi arremessado, não resistiu e morreu ainda no local.

João Prudêncio da Silva, de 49 anos, era o motorista da caminhonete que ficou destruída após capotar na área rural. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima retornava da propriedade rural quando teria perdido o controle do veículo e capotado por várias vezes.

Com o capotamento, a caminhonete foi parar dentro de uma área de mata. João chegou a ser arremessado do veículo por aproximadamente 15 metros. Populares que passavam pelo local acionaram os Bombeiros, mas devido à gravidade do acidente a vítima não resistiu e morreu.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022/08:05:53

