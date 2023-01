Corpo de homem é encontrado em balneário de Trairão

Funcionários de uma empresa estavam no local e acionaram a Polícia Militar, assim que avistaram o cadáver. (Foto:Reprodução/ Giro Portal).

A suspeita é de que a morte de Sérgio Manoel Andrade de Miranda tenha sido por afogamento

O corpo de um homem, identificado como Sérgio Manoel Andrade de Miranda, foi encontrado em um balneário no município de Trairão, no sudoeste paraense, na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 6h30.

Funcionários de uma empresa estavam no local e acionaram a Polícia Militar, assim que avistaram o cadáver. A suspeita é de que a morte tenha sido por afogamento, uma vez que o homem havia desaparecido no balneário no começo da noite anterior, por volta das 18h30.

Ao se deslocar até o local, a equipe da PM constatou a veracidade das informações repassadas. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, responsável pela investigação, e Polícia Científica do Pará (PCP) de Itaituba, que analisou e removeu o corpo.

O laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) deverá determinar a causa exata da morte. A Polícia Civil realiza o levantamento de informações, bem como a oitiva de testemunhas, para esclarecer as circunstâncias da morte do homem.

Informações que auxiliem no trabalho investigativo da PC podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, através do telefone 181. (As informações são do site Giro Portal).

Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/07:55:22

