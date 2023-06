Estudantes de Santarém são orientados sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica

A campanha de conscientização chega ao município em parceria com a Equatorial Pará

Inicia hoje em Santarém, região do Baixo Amazonas, a Campanha de Conscientização Educativa que vai atender estudantes de quatro escolas da rede municipal “Projeto Pipas”. De forma lúdica e educativa, a ação conta com brincadeiras, apresentação teatral e distribuição de gibis. A iniciativa tem o patrocínio da Equatorial Pará, com realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), via Lei Semear, do governo do Estado do Pará.

O objetivo do projeto é conscientizar crianças e jovens sobre os perigos de empinar pipas próximas às redes elétricas. A iniciativa busca educar e alertar a comunidade escolar sobre os riscos de acidentes graves que podem ocorrer quando as pipas entram em contato com a fiação elétrica.

Para Eder Carvalho, executivo de Segurança da Equatorial Pará, a educação sobre segurança para crianças é fundamental tanto para evitar acidentes quanto para que elas cresçam como adultos conscientes dos ricos de mexer com a rede elétrica de forma inadequada. “A criança é agente de informação para toda a família. Trabalhamos com elas de forma lúdica e educativa para que tenham noção do perigo de estarem perto da fiação, por exemplo. Sabemos que nos meses de férias escolares a brincadeira de pipas aumenta e com isso, aumentam, também, as nossas ações de educação para a segurança”, afirma.

AÇÕES

O projeto apresenta dinâmicas lúdicas para o aprendizado e conscientização dos perigos de empinar pipas próximo a fios de eletricidade, como jogo de perguntas de conhecimentos sobre pipas, roleta numérica, corrida no tapete de cores com equipes que serão formadas. Todo ganhador das dinâmicas recebe brindes como: quebra-cabeças temático, adesivos, bonés e camisas.

Também são distribuídos gibis em quadrinhos que conta sobre a “Turma do Geral”, um grupo de meninos e meninas de bairro (Chorão, Carapirá, João Vítor e Noca), que adoram pipas e tem muitas dicas importantes sobre segurança nesta brincadeira a compartilhar, além de apresentação teatral dos personagens, com uma história inédita.

LOCAIS

Dia 26 )segunda-feira):

Escola São José Operário

Horário: 9h às 11h

Escola Irmã Leodgard Gausepohl

Horário: 14h às 16h

Dia 27 (terça-feira):

Escola Joaquim Cavalcante Maia

Horário: 9h às 11h.

Escola Frei Rainério

Horário: 14h às 16h

