Corpo de idoso é encontrado em rio às margens da BR 230, em Rurópolis; polícia investiga o caso

Ainda conforme o delegado, a polícia está realizando diligências para elucidar a autoria e já possui uma linha de investigação, que aponta a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte -. Os primeiros levantamentos apontaram que o idoso teria recebido recentemente em razão de uma transação comercial e estava com uma certa quantia em dinheiro, fato este que está sendo apurado nos autos do Inquérito Policial.

Segundo a Polícia, as equipes policiais estiveram no local e conseguiram resgatar o corpo antes que fosse levado pelas águas. No local, realizaram a identificação da vítima, a qual era natural de Nova Petrópolis (RS) e atualmente era morador da Comunidade da Água Azul, Km 85 da BR 230.

