Corpo de idoso que estava desaparecido é encontrado no rio Tapajós, em Santarém

Corpo de Antonio Borges foi encontrado na tarde de segunda (25) — Foto: Redes Sociais

Antônio Borges, de 76 anos, foi visto pela última vez na noite de sábado (23).

Foi encontrado na tarde de segunda (25) o corpo do idoso, de 76 anos, que havia desaparecido em Santarém, no oeste do Pará. Antonio Borges foi visto pela última vez no sábado (23).

De acordo com informações de familiares, o corpo do idoso foi encontrado boiando no rio Tapajós próximo ao Iate Clube de Santarém no bairro Mapiri.

Ainda segundo familiares, o idoso fazia uso de medicação para pressão alta e ocasionalmente ingeria bebida alcoólica. A causa da morte ainda não foi divulgada pelo Centro de Polícia Científica. (As informações são do g1 Santarém e região e TV Tapajós — PA).

