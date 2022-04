Vídeo: criança é atacada e arrastada por macaco na China

Animal atacou e arrastou criança pelos cabelos | Foto:Reprodução/Redes Sociais

Moradores do local relataram que o animal já atacou outras pessoas.

Acidentes com animais selvagens costumam acontecer em locais mais inóspitos e geralmente em áreas rurais e no meio das florestas. Mas esta realidade é diferente em países do oriente, onde é comum observar macacos e outros tipos de primatas no meio dos centros urbanos.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança foi atacada por um macaco em uma rua de de Chongqing, na China, na última terça (19). (Com informações de O DIA).

A menina brincava de patinete, quando foi derrubada e arrastada pelo cabelo pelo animal. O vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou e deixou os internautas assustados.

A menina sofreu arranhões no rosto e foi vacinada no hospital próximo do local do ataque. Ao jornal inglês ‘The Sun’, a mãe da menina revelou cozinhava enquanto a filha brincava em frente de casa.

De acordo com relatos de vizinhos, o animal foi visto pela primeira vez na aldeia em maio de 2021 e não foi a primeira que agiu de forma violenta. Há registros de ataques a idosos da região.

Autoridades iniciaram as buscas para capturar o macaco, que, posteriormente, será levado para o departamento de proteção de animais selvagens.

