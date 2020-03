Corpo de jovem encontrado atrás de UPA em Palmas está no IML há 15 dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os documentos indicam que ele é natural da cidade de Tucumã, no Pará. O IML pediu que parentes, ou amigos que conheçam os familiares de Lucas Feitosa entrem em contato pelo telefone (63) 3218-6840. Também podem ir até à sede do órgão, na Quadra 304 Sul, Avenida NS-4, Lote 02, Plano Diretor Sul, em Palmas.

A Secretaria de Segurança Pública não informou as causas da morte de Lucas Feitosa. Ele estava com os documentos e por isso foi identificado, mas a família ainda não foi localizada para fazer o reconhecimento oficial do cadáver.

O corpo do jovem Lucas Feitosa da Silva, de 20 anos, está no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas há 15 dias. Ele foi encontrado morto atrás da Unidade de Pronto Atendimento da região sul na noite de 15 de março. O prédio fica entre o Jardim Aureny II e o setor Santa Bárbara.

