Corpo de menino de 6 anos é encontrado a 40 km de onde havia desaparecido em rio, no Pará

Na noite da última segunda-feira, 30, o corpo de uma criança de apenas seis anos que estava desaparecida desde o último sábado, 28, foi achado no Rio Uraim, em Paragominas, Sudeste Paraense.

De acordo com o 1º Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), do Corpo de Bombeiros, o menino de nome Wendel Vitor era morador da vila de Caip, uma localidade na zona rural de Paragominas. Segundo o que foi colhido pelos bombeiros, a criança estava com a família na comemoração de um aniversário quando, em um momento de distração, sumiu no rio.

As buscas começaram quando o caso chegou ao GPA, mas como o corpo não foi achado em nenhum local perto de onde o menino havia sido visto pela última vez, os bombeiros iriam começar buscas aleatórias, em pontos espalhados pela margem do rio.

Contudo, o corpo da criança boiou por conta do estado de decomposição, e foi achado pelos militares que estavam em uma lancha a cerca de 40 km do local de onde havia sumido. O uma equipe do Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves saiu do prédio por volta das 18h de segunda para remover o corpo de Wendel, e o cadáver do menino foi levado para análise no Instituto Médico Legal (IML).

Por:O Liberal

