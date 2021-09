Duas mulheres e um homem são mortos em Anapu, sudoeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Triplo homicídio ocorreu no bairro Novo Progresso, na madrugada desta terça-feira (31). Suspeita é execução.

Duas mulheres e um homem, ainda não identificados, foram mortos na madrugada desta terça-feira (31), no bairro Novo Progresso, em Anapu, sudoeste do Pará. Foram encontrados cartuchos de espingarda e pistola no local do crime. A suspeita é execução.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves de Altamira, que fica a 140 km de Anapu, informou que foi acionada às 6h47 desta manhã para recolher os corpos e dar prosseguimento à perícia. Até o início da tarde desta terça-feira, o CPC não detalhou a causa das mortes.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anapu, declarou que investiga o triplo homicídio e que medidas estão sendo tomadas para apurar o caso e identificar os autores do crime.

O órgão ainda diz, em nota, que qualquer informação que ajude na localização dos suspeitos pode ser repassada pelo disque denúncia (181).

Até o início da tarde, as Polícias Civil e Militar não esclareceram ao G1 as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Polícia Civil investiga triplo homicídio em Anapu. — Foto: TV Liberal/Reprodução

Por G1 PA — Belém

