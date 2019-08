Corpo de mulher é encontrado em Canaã dos Carajás após quase 20 dias de desaparecimento

Jaqueline Santana da Silva, de 24 anos, foi encontrada morta. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Jaqueline Santana da Silva, de 24 anos, desapareceu no dia 11 de agosto, quando saiu com o companheiro. Ele é o principal suspeito do crime.

Foi encontrado na noite de quinta-feira (29) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, o corpo da jovem Jaqueline Santana da Silva, de 24 anos. Ela desapareceu no dia 11 de agosto em Parauapebas, na mesma região.

Segundo a família, Jaqueline havia saído com o companheiro, um motorista de ônibus, e não voltou para casa. Ele é o principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado por um motociclista às margens da PA-160, entre a localidade Água Boa e a Vila 45. O motoqueiro relatou à polícia que havia descido da moto para fazer necessidades fisiológicas quando sentiu o mau cheiro e encontrou o corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo, que estava sem identificação. A mãe da jovem, ao saber do corpo, foi até o IML e reconheceu as roupas e as unhas da vítima.

