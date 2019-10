Traficante foragido é encontrado pela Polícia em rua da Marambaia Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Igor tinha prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, município do nordeste paraense. A ordem judicial de prisão foi expedida em 29 de julho de 2019. O delegado Pery Netto esteve à frente da operação com uma equipe de três investigadores em parceria com PMs.

A prisão ocorreu na Rua Capitão Braga, esquina com a passagem São Pedro, no bairro da Marambaia, em Belém. O preso foi apresentado à Seccional Urbana da Marambaia.

