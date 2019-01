Corpo de mulher é encontrado nas águas do Rio Tapajós, em Itaituba

(Reprodução do Whatsapp) – Principal suspeita é que a mulher seja uma das vítimas do naufrágio de uma balsa no município, ocorrido no último domingo (20).

A suspeita é que a mulher tenha sido vítima do naufrágio que aconteceu no dia 20, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. (Reprodução do Whatsapp)

O corpo de uma mulher foi encontrado nas águas do Rio Tapajós,na orla do município de Itaituba, no começo da tarde desta terça-feira (23). Ainda sem identificação, a suspeita é que a mulher tenha sido vítima do naufrágio que aconteceu nesse último domingo, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Era por volta de 13h30 quando o 15º Batalhão de Polícia Militar foi acionado por populares que encontraram o corpo e enviou uma equipe do 7º Grupamento BMP ao local para fazer a remoção para a margem. O caso assustou os moradores, já que a área onde o corpo foi encontrado fica bem no centro do município, perto do Porto da Balsa, às margens da rodovia Transamazônica, a BR-230.

No domingo (20) uma balsa, que transportava máquinas de grande porte virou no Rio Tapajós, perto da comunidade de São Luiz do Tapajós. Uma mulher, identificada como Darck Ribeiro, morreu e teve o corpo localizado horas depois, mas três outras pessoas ainda estão desaparecidas: Ana Cristina Santos da Silva, de 30 anos; Nathan Moraes dos Anjos, 20, e Jacicléia Moraes lima, 47. A suspeita é que o corpo encontrado hoje seja de outra vítima do naufrágio.

