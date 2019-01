Ônibus da Ouro e Prata que se dirigia para RS se envolve em acidente com morte

Ônibus da Ouro e Prata que se dirigia para Ijuí se envolve em acidente com morte ( Foto: Caçadores de notícias)

Um acidente envolvendo um Honda Civic com placas de São Jerônimo e um ônibus leito e semi leito da empresa Ouro e Prata, foi registrado por volta das 14h30 de hoje (23), na cidade de Marques de Souza, BR-386, Km 335.

De acordo com informações iniciais, o ônibus e o carro colidiram frontalmente. O motorista do veículo morreu na hora. Conforme a PRF, o automóvel teria invadido a pista contrária. Nenhum ocupante, das 46 pessoas que estavam no ônibus, ficou ferido.

A vítima não teve sua identidade revelada.

A rodovia chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos, ocasionando engarrafamento. Mas por volta das 16h, e após processo de limpeza, foi liberada.

O transporte da Ouro e Prata saiu às 12h de Porto Alegre e tinha como destino Ijuí, Entre-Ijuís e Santo Ângelo. Segundo a empresa, um outro ônibus foi providenciado para continuar a viagem.

Fonte: Caçadores de notícias



