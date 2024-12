Corpo de piloto que estava em avião desaparecido no AM é encontrado em meio aos destroços

Rodrigo Boer Machado de 30 anos, que era o piloto da aeronave que desapareceu no interior do Amazonas — Foto: Arquivo pessoal

Informação foi confirmada pela Prefeitura de Manicoré (AM) e pela FAB nesta quarta-feira (25).

O corpo do piloto de Fernandópolis (SP) que estava no avião desaparecido no Amazonas foi encontrado em meio aos destroços em área de mata, em Manicoré, nesta quarta-feira (25).

Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, é natural de Fernandópolis, mas morava em São José do Rio Preto (SP).

Ao g1, a família informou que ele deslocou-se para o estado do Amazonas a trabalho, todavia, não deu detalhes de como seria realizado o serviço. Na ocasião, falou apenas que sairia de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

Na sexta-feira (20), Boer manteve contato com o irmão pouco tempo antes da decolagem. Depois disso, a aeronave de pequeno porte desapareceu.

Após cinco dias de intensas buscas, os destroços do avião de matrícula PT-JCZ, que havia desaparecido no município de Manicoré, no interior do Amazonas, foram localizados.

A Prefeitura de Manicoré confirmou duas mortes: o piloto Rodrigo Boer e o passageiro Breno Braga Leite.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que encerrou o trabalho de busca após ter acesso aos destroços da aeronave. A operação começou no sábado (21) e totalizou mais de 18 horas de missões aéreas, cobrindo uma área de aproximadamente 2.594 km².

As buscas pelo avião desaparecido, lideradas pela FAB, contaram também com o apoio das equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Na véspera de Natal, o governo estadual informou o envio de uma nova equipe de bombeiros, equipada com cães farejadores, para reforçar as buscas.

De acordo com a FAB, o avião desaparecido não possuía plano de voo registrado e não foi detectada pelos radares de controle de tráfego aéreo.

Segundo as investigações da Força Aérea, familiares do piloto relataram que o GPS Garmin que ele usava indicava as últimas posições ao Sudeste de Manicoré.

