Corpo é desovado dentro de canal, no Pará

(Foto:Reprodução) – Na manhã deste domingo (7), moradores do bairro do Levilandia em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, encontraram um cadáver com marcas de tiros de arma de fogo. O corpo foi localizado entre as ruas Itabira e Cavalcante dentro do canal do Maguari-Açu.

De acordo com informações dos moradores, o corpo foi desovado no local durante a madrugada. Ninguém viu quando o corpo foi despejado no canal. A Polícia Militar do Pará foi acionada para isolar a área até a chegada da Polícia Científica.

O corpo foi removido e será será submetido a exames periciais, mas até o momento a identidade do homem não foi divulgada. A polícia também não divulgou informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso segue sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. (As informações são do Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 08/08/2022/

