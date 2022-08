Herdeiros de agiota assassinado cobram dívida de R$ 12 milhões de empresário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Não se descarta a possibilidade da ação monitória trazer fatos novos ao homicídio que deixou órfã a prole do casal brutalmente assassinado. (Com informações do Jeso Carneiro) .

A dívida, segundo cálculos atualizados pela defesa do espólio, a cargo do advogado Patrick Matos, chega hoje a exatos R$ 11.995.691,63. Iran Parente deixou 6 herdeiros – 3 adultos e 3 menores.

Na audiência de conciliação do processo de cobrança da dívida, realizada semana passada, não houve acordo entre as partes.

Os herdeiros de Francisco Iran Parente da Silva tentam receber há mais de 1 ano cerca de 12 milhões de reais emprestados a um empresário em Santarém (PA) pouco antes do chefe do clã ser assassinado a tiros na cidade.

