Corpo é encontrado dentro de campo de futebol no Pará

(Foto:| Portal Gurupi) – O corpo de homem de 30 anos, identificado como Marcos Rosa Lima, foi encontrado dentro de um campo de futebol, na manhã desta quarta-feira (7), na avenida Santos Dumont, em Bragança, nordeste paraense. Os indícios são de que o homicídio foi cometido durante a madrugada.

Segundo informações de familiares da vítima, Marcos Lima saiu da casa dele no início da madrugada desta quarta-feira. O corpo dele foi achado no início da manhã em um campo de futebol que é localizado nas proximidades do Aeroporto Regional de Bragança. O cadáver apresentava marca de uma perfuração de bala na região do peito.

Ao lado do corpo de Marcos, havia uma sacola de lâmpadas. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

(Com informações do portal Tailândia e do portal Gurupi)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...