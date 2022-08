Maior empresário ucraniano de cereais morre em bombardeio russo

Foto: Reprodução – O maior empresário do ramo de cereais da Ucrânia e sua mulher morreram neste domingo (1) vítimas de um bombardeio russo na cidade de Mykolaiv, no sul do país.

Oleksiy Vadatursky (foto), de 74 anos, era dono da Nibulon, empresa especializada na produção de trigo, cevada e milho.

Segundo estimativa da revista Forbes, realizada no ano de 2020, Oleksiy Vadatursky tinha uma fortuna avaliada em 450 milhões dólares, sendo um dos homens mais ricos da Ucrânia.

A morte do empresário e da mulher foi confirmada pelo governador da região, Vitali Kim.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53 com informação do O Antagonista

