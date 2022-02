Zona Rural de Novo Progresso receberá atendimento itinerante em parceria com Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com apoio da Prefeitura de Novo Progresso, o atendimento Itinerante levará os serviços de Título de Eleitor, e contará com emissão de Careira de Identidade e alistamento Militar, no município começa na segunda-feira 14 e vai até dia 16.

You May Also Like