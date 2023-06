Corpo na rodovia: motociclista é encontrado morto na BR-163 próximo à Novo Progresso

(Fotos: Jornal Folha do Progresso) – Pessoas que passavam pela rodovia BR-163, na ponte do córrego disparada, distante aproximadamente 8,5 quilômetros da cidade de Novo Progresso (sentido Mato Grosso), no sudeste do Pará, neste domingo, 18 de junho de 2023, localizaram o corpo de uma pessoa do sexo masculino estirado na pista próximo à rodovia e uma motocicleta. A Polícia Civil de Novo Progresso-PA (PC) investiga a causa da morte.

A vítima foi identificada como Igor Jardim de 18 anos, morador do bairro Jardim America em Novo Progresso. Pessoas que avistaram o corpo por volta das 23h00min, no local relataram que ele estava há poucos metros de uma motocicleta,Honda CG 160cc Fan, placa RHW 6H62 de cor preta. Informações preliminares dão conta de que o jovem de 18 anos, estava trafegando pela rodovia quando teria sofrido um acidente e colidido com a proteção da ponte. Uma das rodas do veículo ficou torta, que pode ter sido resultado de uma colisão. A motocicleta estava de um lado e o corpo no outro da rodovia.

Os Socorristas foram acionados, mas quando chegou ao local já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Civil deve investigar se há outras pessoas envolvidas no acidente que não teriam prestado socorro ao motociclista.

