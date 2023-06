Mulher é encontrada morta dentro de casa em Ananindeua; companheiro é suspeito

Rosanira Nascimento Silva. (Foto: Redes sociais/Facebook)

Inicialmente, a suspeita é de que o autor do crime tenha sido o companheiro de Rosanira Nascimento Silva. Ele estaria desaparecido

Rosanira Nascimento Silva, 44 anos, foi encontrada morta na tarde deste domingo (18), dentro da casa onde morava, na passagem F, próximo da estrada do Maguari, na região central de Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com informações policiais, a filha da vítima foi quem encontrou o corpo, que apresentava ferimentos de objeto cortante, e acionou a Polícia Militar.

Inicialmente, a suspeita é de que o autor do crime tenha sido o companheiro de Rosanira. O homem, que não teve identificação divulgada, estaria desaparecido, mas não se sabe ainda desde quando. O caso, portanto, pode se tratar de um feminicídio.]

A Polícia Científica foi acionada para analisar e remover o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). O exame de necropsia vai determinar a causa exata da morte. Os levantamentos realizados pelos peritos também poderão ajudar a entender a dinâmica do ocorrido. A morte de Rosanira será investigada pela Polícia Civil do Pará.

As equipes policiais realizam buscas para tentar localizar e prender o suspeito. Ainda não há informações detalhadas sobre o relacionamento do casal. O depoimento de testemunhas e familiares de Rosanira será fundamental para que a polícia consiga esclarecer se a vítima estava sendo ameaçada pelo suspeito.

