Corpos de homem e mulher são encontrados dentro de represa

Corpo de Bombeiros retirou dois corpos, de um homem e de uma mulher, na represa de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, nesta segunda (25).

A Polícia do estado de São Paulo inicia as investigações para tentar entender o que aconteceu com um casal que havia desaparecido, e que seus corpos foram encontrados em um lago de uma represa.

Dois corpos foram encontrados em uma represa em Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (25). Os corpos eram de um homem, de aproximadamente 45 anos, e de uma mulher, de 35.

Segundo a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h25 para a ocorrência na Estrada da Estivada, altura do número 100, no bairro Biritiba Ussu. No local, foram retirados dois corpos sem vida.

Os corpos não apresentavam sinais de violência física. De acordo com familiares da mulher, ambos eram moradores em situação de rua, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Foi solicitada perícia ao local e exames de IML aos corpos. O foi caso registrado como morte suspeita/acidental no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/13:57:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...