Motociclista morre ao ter pescoço cortado por linha de pipa

Um motociclista morreu após ser cortado por uma linha de pipa com cerol, em São Paulo, na noite de segunda-feira (25). A polícia investiga o caso.

Um motociclista de 19 anos morreu, nesta segunda-feira (25), em São Paulo, ao ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol, também chamada de linha chilena.

O uso do cerol em linhas de pipas, a conhecida mistura entre cola e vidro, é proibida em todo o estado de São Paulo desde 2016, quando foi aprovado o Projeto de Lei 765/2016 na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). A proibição abrange o uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o jovem, identificado como Patrick Pereira do Nascimento, pilotava sua Honda CG 160, por volta das 18h10, na avenida Inajar de Souza, no bairro Cachoeirinha, zona norte da capital, quando foi atingido pela linha.

O jovem teve um ferimento profundo no pescoço e caiu da moto junto com a namorada. Pessoas que estavam na via tentaram estancar o sangramento com um pano, mas não conseguiram.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada, mas Nascimento morreu ainda no local.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e encontrou a vítima caída a cerca de dois metros de distância da motocicleta.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 72º DP (Vila Penteado). Ninguém foi preso até o momento.

