Corpos de mãe e filhos são encontrados abraçados após desabamento em Recife

(Foto: reprodução) – O Corpo de Bombeiros encontrou as três últimas vítimas desaparecidas do desabamento de um prédio na Grande Recife.

Encontrados sem vida, os corpos de Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, e dos dois filhos, Wallace, de 10 anos; e Maria Flor, de 6 anos, estavam abraçados e em cima de uma cama de casal.

O prédio, localizado num conjunto residencial do município de Paulista, na região metropolitana do Recife, desabou por volta das 6h de sexta-feira (7/7) após fortes chuvas. Com os três corpos encontrados, chega a 14 o número de mortos em decorrência da tragédia e não há mais vítimas desaparecidas.

Um jovem de 19 anos chegou a ser resgatado vivo e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Com o encerramento das 31 horas de buscas por moradores, bombeiros seguem agora procurando animais na parte do prédio que não desabou.

O bloco que desabou é o D7 e já havia sido condenado pela Defesa Civil. O prédio faz parte Conjunto Beira Mar, um complexo de moradias populares com 1,7 mil unidades distribuídas em 29 blocos, sendo 20 do tipo “caixão” e nove com estrutura de pilotis. A construção tem 38 anos e já apresentava rachaduras em diversas unidades, de onde as famílias haviam sido retiradas em 2013, mas acabaram retornando.

Fonte: Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2023/17:51:58

