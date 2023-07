Correios amplia o uso de bicicletas elétricas em todo o país

Os Correios acabam de adquirir 762 bicicletas elétricas, que irão substituir parte da frota de bicicletas convencionais em todo o Brasil a partir do mês de agosto.

A iniciativa reforça o compromisso dos Correios de utilizar a tecnologia para favorecer o planeta, as pessoas e o negócio.

Em testes realizados em 2022, as bicicletas elétricas tiveram avaliação positiva dos carteiros, que destacaram menor desgaste físico e mais rapidez na entrega. Isso acontece porque o equipamento funciona com um motor acoplado, que multiplica a força da pedalada empregada pelo condutor, representando menor esforço e maior comodidade, especialmente em percursos longos e terrenos íngremes. Esse impulso significa mais eficiência na última milha, pois o tempo entre uma entrega e outra é reduzido, e o objeto chega antes às mãos do cliente.

Os Correios usam bicicletas na entrega desde os anos 1980. Hoje, a empresa conta com cerca de 4 mil carteiros ciclistas que, juntos, percorrem 67 mil quilômetros por dia – mais de 14 milhões de quilômetros por ano.

As bicicletas elétricas, assim como as convencionais, são uma opção de transporte que utiliza energia limpa, isto é, sem emissão de gases poluentes. A redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) é uma preocupação de entidades públicas e privadas em todo o mundo, inclusive dos Correios, que monitoram desde 2013, suas emissões. Em 10 anos, foram evitadas as emissões cerca de mais de 950 mil toneladas de gás carbônico equivalente (CO2e), decorrentes das operações postais.

Para reduzir o impacto ambiental das operações, os Correios investem em tecnologia e inovações que proporcionem mais resultados com menos danos ao planeta e às pessoas. Além das bicicletas elétricas, a empresa desenvolveu soluções de entrega ecoeficientes, como a E-carta, a Mala Direta Especial e os Lockers Correios (armários inteligentes para recebimento de encomendas fora do domicílio).

Há previsão de compra de mais bicicletas elétricas caso a avaliação de sua utilização em larga escala continue apresentando benefícios para empregados e clientes. Para conhecer as ações de sustentabilidade dos Correios, visite a página da empresa na internet.

Fonte: Ascom Correios – Foto: Ilustrativa/Correios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/14:17:02

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

