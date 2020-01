Colisão entre carros deixa um morto e cinco feridos em Nova Timboteua

(Foto:Reprodução) – Segundo testemunha, acidente foi causado por carro que saiu do acostamento sem sinalizar

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e cinco feridos – incluindo uma criança – na noite desta segunda-feira (06) em Nova Timboteua, nordeste do Estado. Lucas Augusto Souza de Oliveira, que era quem dirigia o carro que foi atingido por um outro veículo de passeio, morreu no local, enquanto os demais ocupantes foram socorridos. O motorista que teria causado a colisão não foi localizado.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), o acidente foi por volta das 18h, em um trecho da rodovia PA-342 já distante da zona urbana de Nova Timboteua. Uma testemunha disse aos policiais que um carro, modelo Fiat Uno, teria saído do acostamento sem dar qualquer sinalização. O carro com a família, que vinha no sentido de quem segue para a Capital, colidiu com a traseira do Fiat Uno e capotou.

A testemunha que presenciou o acidente foi até um posto de combustíveis e acionou ajuda, solicitando o apoio de uma viatura do Corpo de Bombeiros. O motorista que teria causado o acidente fugiu do local e não procurou as autoridades para comunicar o caso. No local, os bombeiros confirmaram o óbito de Lucas Augusto, enquanto os demais feridos foram levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema. No momento do socorro, alguns tinham ferimentos graves, mas os socorristas não sabem como o quadro de saúde das vítimas evoluiu após o socorro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Timboteua como homicídio doloso (sem intenção de matar), nas leis de crimes de trânsito.

Por:O Liberal

