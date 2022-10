Correios realiza leilão com mais de 100 veículos em Belém; saiba como participar

Lances devem ser feitos exclusivamente pela internet (Foto:Reprodução)

Leilão acontece de 24 a 27 deste mês.

Os Correios realizam um leilão eletrônico, entre os dias 24 e 27 deste mês, com mais de 100 veículos, para a região metropolitana de Belém. A ação segue a política de renovação da frota da empresa.

Os itens do leilão são objetos que não foram entregues aos destinatários e nem recuperados pelos remetentes após todas as tentativas de entrega.

Estão aptas a participar pessoas físicas ou jurídicas que se cadastrarem presencialmente nas agências do Banco do Brasil, onde será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal.

Serão disponibilizados para venda 1 caminhão, 9 carros e 100 motocicletas. Os interessados devem realizar os lances exclusivamente pelo sistema eletrônico, que terá como critério para julgamento das propostas a maior oferta. Os lances podem ser incluídos em um ou mais lotes.

O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br, com o número da licitação 958822. As visitas para avaliação das motocicletas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h, no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro.

