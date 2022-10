Mulher é presa no Mato Grosso com maconha que saiu de Novo Progresso

PRF apreende mais de 20 kg de maconha em Primavera do Leste – (Foto: PRF)

Home – Polícia – PRF apreende mais de 20 kg de maconha em Primavera do Leste

PRF apreende mais de 20 kg de maconha em Primavera do Leste

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22 kg de maconha, na BR-070, no município de Primavera do Leste. As drogas estavam em dois ônibus que foram parados para fiscalização na Unidade Operacional da PRF.

Em um dos veículos fazia a linha Santarém PA – Goiânia GO, uma das passageiras apresentou muito nervosismo durante a fiscalização. Com isso, foi feita uma busca em suas bagagens e dentro havia oito tabletes de maconha, pesando cerca de 9kg.

Questionada, a mulher afirmou ter pego a droga em Novo Progresso/PA e levaria até o estado de Minas Gerais.

A outra parte do entorpecente estava em um ônibus que fazia o trajeto Sena Madureira/AC a Porto Seguro na Bahia. Um dos passageiros gerou suspeita a repassar informações contraditórias a respeito da viagem que fazia. Dianto da situação, foi realizada uma busca nas bagagens e dentro foram encontrados dez tabletes de maconha, com um peso aproximado de 13 kg.

Questionado sobre o ilícito, a passageira admitiu que sabia do entorpecente e relatou que teria pego a substância em Porto Velho – RO e que o levaria para Goiânia – GO.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram detidas, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/10/2022/07:05:53 com informações do Portal Primeira Hora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...